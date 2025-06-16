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16 июня 2025, 11:47 Читати українською

В Украине индекс борща за год вырос на 27%

В Украине в июне наблюдается существенный рост цен на мясо, тогда как стоимость молодых овощей и яиц снижается, говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба бизнеса (УКАБ).

В Украине в июне наблюдается существенный рост цен на мясо, тогда как стоимость молодых овощей и яиц снижается, говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба бизнеса (УКАБ).► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак изменился индекс борщаАналитики отметили, что цены на овощи прошлого урожая продолжают расти.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменился индекс борща

Аналитики отметили, что цены на овощи прошлого урожая продолжают расти. Индекс борща за месяц снизился на 12%, однако в годовом исчислении вырос на 27%, достигнув отметки 196 грн.

Это на 26 грн дешевле, чем в прошлом месяце, когда стоимость блюда составила 222 грн.

«Цены на овощи демонстрируют сезонную динамику: продукция нового урожая дешевеет, а старого — дорожает», — подчеркнули в УКАБ.

Стоимость репчатого лука в розницу достигла 40 грн/кг, что на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже прошлогодних показателей.

В то же время на рынке появляются овощи нового урожая, что давит на цены. Так, молодая капуста подешевела на 66% за месяц — до 25 грн/кг (но +64% относительно прошлого года).

Помидоры держатся на стабильном уровне — около 99 грн/кг, однако на 12% дороже, чем год назад.

Эксперты привлекли внимание к рынку мяса, где изменения наиболее ощутимы и цены стремительно пошли вверх. год), бедро — на 28%, до 154 грн/кг (+39%), а тушка — на 25%, до 110 грн/кг (+42%).

«Существенное удорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма, говядина дорожает на фоне ограниченного предложения», — пояснили в бизнес-объединении.

В то же время сегмент молочной продукции за последний месяц демонстрирует постоянную ценовую динамику, что объясняется увеличением предложения сырья. Например, молоко подешевело на 2%, до 54,3 грн.

По информации аналитиков, цены на бакалейные товары тоже остаются стабильными благодаря достаточным объемам продукции на рынке и равномерному спросу.

К тому же, незначительное снижение цен наблюдается на куриные яйца, которые в категории С1, в частности, подешевели за месяц на 5%, до 68,9 грн за десяток, хотя в годовом измерении их стоимость остается на 79% выше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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