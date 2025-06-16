Курс валют на 16 июня: доллар в банках подешевел

В понедельник на наличном рынке курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавило 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, в продаже не изменился. Евро подорожало на 15 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 47,57 грн, а продают за 48,27 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 48,10−48,27 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,46−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,98−48,02 грн/евро.

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