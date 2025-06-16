За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1005060 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ .
Потери врага за 15 июня: 1200 российских оккупантов, 9 ракет и 95 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1005060 (+1200) человек,
- танков — 10939 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22811 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 29208 (+18) ед,
- РСЗО — 1418 (+0) ед,
- средства ПВО — 1187 (+1) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40804 (+95),
- крылатые ракеты — 3346 (+9),
- корабли /катера / warship — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52096 (+79) ед,
- специальная техника — 3916 (+1)
Источник: Минфин
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