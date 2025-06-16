С начала года украинцы уплатили в Пенсионный фонд 30 млн грн

По состоянию на 1 июня 2025 года в Украине заключено 2994 договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Из них 2 687 — в пользу самих участников, а 307 — за других лиц. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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За этот период было произведено 13 547 платежей. Большинство уплатили взносы за себя — 11 696 платежей, в то время как за других лиц уплачено 1 851 раз.

В 2025 году в бюджет Пенсионного фонда Украины поступило 30,7 млн грн добровольных взносов. При этом 9 264 платежа, то есть 68% от общего количества, было произведено в размере минимального страхового взноса — 1 760 гривен.