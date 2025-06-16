Инвесторы выводят капитал из США в Европу и развивающиеся рынки

Глобальные инвесторы начали выводить средства из американских акций и перенаправлять их в европейские и развивающиеся рынки на фоне растущих опасений по поводу фискальной политики США, роста долга и риска рецессии из-за торговых тарифов, сообщает Reuters.

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Детали

Так, в мае европейские фонды привлекли $21 млрд, увеличив приток капитала с начала года до $82,5 млрд — максимального уровня за четыре года.

Данные по 292 ETF развивающихся рынков показали приток $3,6 млрд в прошлом месяце, доведя общий приток в нынешнем году до $11,1 млрд. При этом страны Латинской Америки рассматриваются как безопасный вариант, поскольку инвесторы отдают предпочтение стабильным регионам.

Аналитики отмечают, что ослабление доллара и распродажа американских казначейских облигаций подорвали привлекательность американских активов как защитных инструментов, заставив инвесторов перенаправить капитал на рынки с укрепляющимися валютами.

Европейские рынки превзошли американские в текущем году благодаря более низким процентным ставкам и оптимизму по поводу стимулирующего плана Германии на 1 трлн евро.

Главный европейский стратег Morningstar Майкл Филд заявил, что переход инвесторов из США в Европу изначально был обусловлен оценками стоимости акций и рынка в целом, но все больше подпитывается изменением настроений.

«Поскольку инвесторы обеспокоены действиями администрации США и потенциальным замедлением фондовых рынков, это может означать начало среднесрочной тенденции», — уточнил он.

С начала года индекс MSCI США вырос на 2,7%, тогда как MSCI Европа поднялся примерно на 20%, а MSCI АТР — на 10%.

Основатель и генеральный директор Emmer Capital Partners Маниш Райчаудхури считает, что азиатские бумаги стали главными выгодоприобретателями вывода капитала из США.

«В то время как Италия, Франция и Великобритания сталкиваются с растущим долговым бременем, многие азиатские экономики несут более легкую фискальную нагрузку, что позволяет сохранять доходность облигаций стабильной, а доверие инвесторов — неизменным», — подытожил он.