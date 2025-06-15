Ко Дню Независимости Украины некоторые пенсионеры получат до 3100 гривен. Детали

В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере до 3100 гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 486 от 29 апреля , передают Українські Новини.

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Что известно

Данные выплаты не являются нововведением, ранее такие же выплаты проводились ко Дню Победы в мае, однако в последние годы они предоставляются ко Дню Независимости Украины.

В текущем году сумма выплат составляет тот же размер, что и в 2024 году.

Кто имеет право на выплату ко Дню Независимости:

Пенсионеры, имеющие право на получение этой выплаты, получат ее автоматически вместе с ежемесячной пенсией в августе. Им не нужно подавать никаких заявлений — сумма будет начислена без дополнительных действий.

Ветераны войны, которые продолжают службу или работают и не являются пенсионерами, получат выплату через свои воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу или работают. Основанием для этого есть заявки, поданные их работодателями. Рекомендуется заблаговременно уточнить у управления либо воинской части наличие документов, подтверждающих статус ветерана.

Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать соответствующее заявление для получения денежной помощи.

Размер доплат для следующих категорий: