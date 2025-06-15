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15 июня 2025, 14:30 Читати українською

Ко Дню Независимости Украины некоторые пенсионеры получат до 3100 гривен. Детали

В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере до 3100 гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 486 от 29 апреля, передают Українські Новини.

В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере до 3100 гривен.
Фото: depositphotos

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Что известно

Данные выплаты не являются нововведением, ранее такие же выплаты проводились ко Дню Победы в мае, однако в последние годы они предоставляются ко Дню Независимости Украины.

В текущем году сумма выплат составляет тот же размер, что и в 2024 году.

Кто имеет право на выплату ко Дню Независимости:

  • Пенсионеры, имеющие право на получение этой выплаты, получат ее автоматически вместе с ежемесячной пенсией в августе. Им не нужно подавать никаких заявлений — сумма будет начислена без дополнительных действий.

  • Ветераны войны, которые продолжают службу или работают и не являются пенсионерами, получат выплату через свои воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу или работают. Основанием для этого есть заявки, поданные их работодателями. Рекомендуется заблаговременно уточнить у управления либо воинской части наличие документов, подтверждающих статус ветерана.

  • Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать соответствующее заявление для получения денежной помощи.

Размер доплат для следующих категорий:

  • участники боевых действий получат по 1000 гривен

  • лица с инвалидностью в результате войны I группы — по 3100 гривен;

  • лица с инвалидностью в результате войны II группы — по 2900 гривен;

  • лица с инвалидностью в результате войны ІІІ группы — по 2700 гривен;

  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — по 3100 гривен;

  • члены семей погибших и супруги (супруга) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз — по 650 гривен;

  • участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат по 450 гривен.

Источник: Минфин
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