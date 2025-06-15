В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере до 3100 гривен. Об этом говорится в постановлении правительства № 486 от 29 апреля, передают Українські Новини.
Ко Дню Независимости Украины некоторые пенсионеры получат до 3100 гривен. Детали
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Что известно
Данные выплаты не являются нововведением, ранее такие же выплаты проводились ко Дню Победы в мае, однако в последние годы они предоставляются ко Дню Независимости Украины.
В текущем году сумма выплат составляет тот же размер, что и в 2024 году.
Кто имеет право на выплату ко Дню Независимости:
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Пенсионеры, имеющие право на получение этой выплаты, получат ее автоматически вместе с ежемесячной пенсией в августе. Им не нужно подавать никаких заявлений — сумма будет начислена без дополнительных действий.
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Ветераны войны, которые продолжают службу или работают и не являются пенсионерами, получат выплату через свои воинские части, учреждения или организации, где они проходят службу или работают. Основанием для этого есть заявки, поданные их работодателями. Рекомендуется заблаговременно уточнить у управления либо воинской части наличие документов, подтверждающих статус ветерана.
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Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать соответствующее заявление для получения денежной помощи.
Размер доплат для следующих категорий:
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участники боевых действий получат по 1000 гривен
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лица с инвалидностью в результате войны I группы — по 3100 гривен;
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лица с инвалидностью в результате войны II группы — по 2900 гривен;
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лица с инвалидностью в результате войны ІІІ группы — по 2700 гривен;
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лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — по 3100 гривен;
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члены семей погибших и супруги (супруга) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз — по 650 гривен;
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участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат по 450 гривен.
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