За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1003 860 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 июня: 1170 российских оккупантов и 123 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1003860 (+1170) человек,
- танков — 10937 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 22804 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 29190 (+33) ед,
- РСЗО — 1418 (+1) ед,
- средства ПВО — 1186 (+1) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40709 (+123),
- крылатые ракеты — 3337 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52017 (+89) ед,
- специальная техника — 3915 (+1)
Источник: Минфин
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