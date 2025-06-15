В «Резерв+» в скором времени появится функция онлайн-оплаты штрафов с 50% скидкой

В скором времени в приложении «Резерв+» появится новая функция, которая позволит военнообязанным платить штрафы за нарушение правил военного учета онлайн и со скидкой 50%. Об этом заявила заместитель министра оборон по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Украинскому радио.

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По ее словам, это нововведение является частью стратегии по цифровизации взаимодействия граждан с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

«Наше стратегическое видение — это вообще все взаимодействие с ТЦК перевести в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы — от постановления на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и главное контролируемым человеком. Это то, что мы сейчас фактически делаем», — пояснила Черногоренко.

Она отметила, что одним из главных приоритетов в этом направлении станет внедрение онлайн-оплаты штрафов.

«Сейчас один из самых больших приоритетов у „Резерв+“ — это штрафы онлайн. Мы приняли отдельный закон, который разработало Минобороны вместе с народными депутатами, он позволяет оплатить штраф через „Резерв+“ с 50-процентной скидкой. Работать это будет так: человек, который понимает, что она нарушила правила военного» она может выбрать функцию уплатить штраф и сделать это не за 17 тыс. грн, а за 8,5 тыс. грн", — отметила она.

Черногоренко отметила, что эта практика не нова — подобная уже успешно применяется для уплаты штрафов за нарушение ПДД.

«В ближайшее время, в течение 3−4 недель мы уже запустим этот функционал в „Резерв+“. Это ожидаемая функция на самом деле. И она позволит помочь тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут явиться в ТЦК, не могут уплатить штраф быстро, но хотят и понимают, что это их обязанность по этому вопросу, поэтому мы им обязаны в отношении государства сделать это возможным», — подытожила она.