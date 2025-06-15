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15 июня 2025, 10:24 Читати українською

В «Резерв+» в скором времени появится функция онлайн-оплаты штрафов с 50% скидкой

В скором времени в приложении «Резерв+» появится новая функция, которая позволит военнообязанным платить штрафы за нарушение правил военного учета онлайн и со скидкой 50%. Об этом заявила заместитель министра оборон по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Украинскому радио.

В скором времени в приложении «Резерв+» появится новая функция, которая позволит военнообязанным платить штрафы за нарушение правил военного учета онлайн и со скидкой 50%.

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Подробности

По ее словам, это нововведение является частью стратегии по цифровизации взаимодействия граждан с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

«Наше стратегическое видение — это вообще все взаимодействие с ТЦК перевести в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы — от постановления на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и главное контролируемым человеком. Это то, что мы сейчас фактически делаем», — пояснила Черногоренко.

Она отметила, что одним из главных приоритетов в этом направлении станет внедрение онлайн-оплаты штрафов.

«Сейчас один из самых больших приоритетов у „Резерв+“ — это штрафы онлайн. Мы приняли отдельный закон, который разработало Минобороны вместе с народными депутатами, он позволяет оплатить штраф через „Резерв+“ с 50-процентной скидкой. Работать это будет так: человек, который понимает, что она нарушила правила военного» она может выбрать функцию уплатить штраф и сделать это не за 17 тыс. грн, а за 8,5 тыс. грн", — отметила она.

Черногоренко отметила, что эта практика не нова — подобная уже успешно применяется для уплаты штрафов за нарушение ПДД.

«В ближайшее время, в течение 3−4 недель мы уже запустим этот функционал в „Резерв+“. Это ожидаемая функция на самом деле. И она позволит помочь тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут явиться в ТЦК, не могут уплатить штраф быстро, но хотят и понимают, что это их обязанность по этому вопросу, поэтому мы им обязаны в отношении государства сделать это возможным», — подытожила она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+67
Strain
Strain
15 июня 2025, 11:15
#
Каждый раз задаюсь вопросом. Что дало мне государство что бы за него умирать.
Я учился в школе где были бесконечные поборы (сейчас дети учатся и ситуация не изменилась). На ремонты, на окна, на питание, на часть учебников.
В универе учился платно. Моим дипломом можно задницу вытереть — он не котируется нигде в мире. И это не только мой особый диплом. Даже электрику в дружественной ЕС нужно получить сертификаты ЕС, а украинские не подходят.
Бесплатная медицина? Смешно. Любой случай сложнее насморка — всё за свой счет.
За воду я плачу, за свет, газ вывоз мусора…
Дороги и т. д. деелают с моих налогов.

Так за что умирать? За 860 грн помощи в месяц за рождение ребенка? Или за минимальную зарплату в 200$? Или за минимальную пенсию в 2361 грн? 59$ минимальная пенсия! Это позор и конца края не видно.
+
+30
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
15 июня 2025, 12:23
#
Когда появится функция подарить свое жилье чиновнику?
+
0
agsmith15
agsmith15
15 июня 2025, 12:38
#
«допомогти тим громадянам, які з якихось причин не можуть з’явитися до ТЦК»

А толку? Без явки в тцк или что там от вас хотят, не исчезнет нарушение. Вам повторно выпишут точно такой же штраф.
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