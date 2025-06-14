Цены на клубнику продолжают снижаться

В Украине усилилась тенденция снижения цен на клубнику. Это связано с резким ростом предложения по местным хозяйствам на фоне сдержанного спроса. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на сообщения аналитиков проекту EastFruit.

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Что происходит с ценами

Резкое увеличение объемов клубники на рынке повлекло за собой снижение отпускных цен в этом сегменте. Если еще в конце прошлой рабочей недели ягоду продавали по цене 110−180 грн/кг ($2,65−4,34/кг), то сейчас цены опустились до 90−160 грн/кг ($2,17−3,85/кг), что в среднем на 16% меньше.

Стоит отметить, что, несмотря на удешевление, текущая стоимость клубники в Украине все еще примерно на 64% выше, чем в этот же период в прошлом году.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен уже на следующей неделе, ведь предложение продолжает расти, а вот качество ягод часто не соответствует ожиданиям покупателей.