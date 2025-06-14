Ракетка Рафаэля Надаля продана на аукционе за рекордные $157 333

Ракетка испанского теннисиста Рафаэля Надаля, которой он играл в финальном матче Открытого чемпионата Франции 2017 года была продана за $157 333,20.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Это самая высокая сумма, когда-либо выплаченная за теннисную ракетку на любом аукционе.

Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, тогда ракетка Надаля была продана на аукционе Sotheby's за $139 700.