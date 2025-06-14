Антиофшорный закон в действии: бюджет получил 400 млн грн за пять месяцев 2025 года

Антиофшорное законодательство начало приносить ощутимые результаты: за пять месяцев 2025 года в бюджет уже поступило 400 млн грн налогов — почти вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев , пишет « Минфин ».

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По словам Гетманцева, антиофшорный закон, принятый в 2020 году при поддержке президента, международных экспертов и парламента, уже показывает реальные результаты. Его главная цель — противодействие уклонению от уплаты налогов из-за оффшорных схем — постепенно воплощается на практике.

«За первые пять месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 400 млн грн налогов по результатам проверок. Общая сумма доначислений составила 710 млн грн — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще 90 млн грн компании уплатили добровольно, подав уточненные расчеты. показатель», — пишет глава Комитета.

В дальнейшем ожидается рост добровольной уплаты, досудебное урегулирование налоговых споров и усиление налоговой дисциплины.