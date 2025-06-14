За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1002690 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 июня: 1130 российских оккупантов, 3 танка и 79 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1002690 (+1130) человек,
- танков — 10937 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 22798 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 29157 (+52) ед,
- РСЗО — 1417 (+1) ед,
- средства ПВО — 1185 (+1) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40586 (+79),
- крылатые ракеты — 3337 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51928 (+107) ед,
- специальная техника — 3914 (+0)
Источник: Минфин
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