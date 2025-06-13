Apple почти полностью перенаправила экспорт iPhone из Индии в США из-за пошлин Трампа

Apple существенно изменила стратегию экспорта iPhone, произведенных в Индии, направив почти весь объем, 97%, в США, чтобы избежать высоких пошлин на продукцию из Китая. Об этом сообщает Reuters, передает Минфин.

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Детали переориентации

С марта по май 2025 года Foxconn, ключевой партнер Apple, экспортировал из Индии iPhone на $3,2 миллиарда, из которых подавляющее большинство ушло в США. Это контрастирует с 50% в среднем за 2024 год. В мае объем экспорта составил $1 миллиард, а в марте достиг рекорда в $1,3 миллиарда. Ранее iPhone из Индии поставлялись в Великобританию, Чехию и Нидерланды, но теперь приоритетом стал американский рынок.

Стратегия расширения производства

Apple активно наращивает производственные мощности в Индии, уменьшая зависимость от Китая через пошлины США. В марте компания прибегла к чартерным рейсам для срочной доставки iPhone на $2 миллиарда. Другой поставщик Tata Electronics также перенаправил 86% своих iPhone, произведенных в марте-апреле, в США. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году Индия обеспечит до 30% глобальных поставок iPhone по сравнению с 18% в 2024 году.