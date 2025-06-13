Налоговая фиксирует рост поступлений в бюджет на 50% в 2025 году

За январь-май 2025 года поступления в общий фонд госбюджета Украины от платежей, администрированных Государственной налоговой службой, превысили показатели аналогичного периода 2021 года более чем вдвое, а по сравнению со средним уровнем за 2022−2024 годы выросли почти на 50%. Об этом 13 июня сообщает ГНС, передает Минфин.

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Проблемы с уклонением от налогообложения

Вместе с тем, результаты проверок выявили распространение схем сокрытия доходов, в частности, использование виртуальных активов для маскировки реальных объемов операций, стоимости имущества и уклонения от налогов как в Украине, так и за рубежом. Также выявлена практика «дробления бизнеса» торговыми сетями из-за привлечения ФЛП, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму 668,5 миллиона гривен.

Результаты проверок

Заместитель председателя ГНС Андрей Троцко отметил: «С начала года по результатам проведенных 23,1 тысяч проверок субъектов хозяйствования доначислено более 22,5 миллиарда гривен, сумма согласованных денежных обязательств составила более 11 миллиардов гривен. В бюджет уже поступило более 2 миллиардов гривен».