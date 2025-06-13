Шведский пенсионный фонд избавился от акций Tesla и добавил их в «черный список»

Крупнейший национальный пенсионный фонд Швеции AP7 продал все акции Tesla и включил американского производителя электромобилей в «черный список» из-за нарушения трудовых прав в США. Об этом 13 июня пишет Reuters, передает Минфин.

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Причины решения и диалог с компанией

В заявлении фонда отмечается: «AP7 решил внести Tesla в 'черный список' из-за подтвержденных нарушений трудовых прав в Соединенных Штатах». В AP7 сообщили, что в течение нескольких лет вели переговоры с компанией и подавали акционерные предложения вместе с другими инвесторами, однако Tesla не приняла надлежащих мер по устранению ситуации.

Детали соглашения и активы фонда

Акции Tesla были проданы в конце мая, когда их стоимость достигала примерно 13 миллиардов шведских крон ($1,36 миллиарда), что составило около 1% портфеля AP7. Общие активы фонда на конец мая достигли 1 181 миллиарда крон (свыше $123 миллиарда).

Предыдущий прецедент в Европе

В прошлом году крупнейший пенсионный фонд Европы ABP из Нидерландов также распрощался с акциями Tesla на сумму 571 миллион евро (585 миллионов долларов). Среди причин назывались как несогласие с компенсационным пакетом Илона Маска, так и нехорошие условия труда, о чем докладывала нидерландская газета Het Financieele Dagblad.