К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 13 июня: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 13 июня
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Закрытие 13 июня
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Изменения
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41,36/41,42
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41,46/41,50
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10 /8
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47,75/47,80
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47,79/47,82
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4/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,18−41,70 грн. Евро покупают за 47,55 грн., а продают за 48,22 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,39−41,45, евро — 47,95−48,15 грн.
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Источник: Минфин
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