Импорт в еврозону замедлился на фоне тарифной войны

В апреле 2025 года импорт в страны еврозоны составил €233,07 миллиарда, продемонстрировав рост всего на 0,1% по сравнению с прошлым годом, что значительно медленнее 7,7% в марте, отражая стагнацию внутреннего спроса из-за неопределенности торговой войны после введения новых тарифов США. Об этом 13 июня сообщает TE, передает Минфин.

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Умеренный рост обусловлен повышением импорта химической продукции на 6,2% и продуктов питания и напитков на 6,8%, тогда как большинство других ключевых категорий испытали значительный спад. Импорт из США и Китая вырос медленно — на 4,8% и 8,9% соответственно, в то время как поставки из Великобритании сократились на 4,4%.