Ощадбанк смещает фокус энергокредитов на «зеленые» технологии

В этом году Ощадбанк заключил кредитные соглашения на 87 миллионов евро с предприятиями крупного корпоративного бизнеса для реализации энергопроектов, что почти вдвое превышает объемы в прошлом году, а также меняет приоритеты в инвестициях в сферу энергетики. Об этом 13 июня заявил Евгений Мячин, директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Ощадбанка, на форуме Energy Club «Энергосистема имени потребителя», передает Минфин.

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Смена акцентов в финансировании

По словам Мячина, если в 2024 году 70% профинансированных проектов приходилось на газопоршневую генерацию, то в 2025 году 50% кредитов направляется на установки хранения энергии, а 40% — на ветрогенерацию. Он пояснил: «Стабилизация работы энергосистемы, изменение цены на газ и объем его запасов стимулировали бизнес переориентироваться на технологии, которые выглядят более интересными в долгосрочной перспективе».

Роль Ощадбанка на рынке

Банк оценивает свою долю на рынке энергокредитов в Украине на уровне 30%, что базируется на данных Национального банка Украины. Отмечается, что с 1 июня 2024 года по 25 мая 2025 года банковский сектор выдал кредиты и открыл лимиты на энергопроекты на сумму 18,2 миллиарда гривен, что эквивалентно мощностям генерации свыше 705 МВт.