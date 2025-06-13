Novo Nordisk обошла SAP и снова стала самой дорогой компанией Европы

Novo Nordisk вернула себе позицию самой дорогой публичной компании Европы, обогнав разработчика программного обеспечения SAP SE. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Акции датского фармацевтического производителя выросли на 2,3% в пятницу после того, как Novo заявила о планах продвинуть свой экспериментальный препарат для контроля веса — амикретин — до поздней стадии разработки после откликов регуляторных органов.

По состоянию на утро 13 июня в Копенгагене рыночная капитализация Novo составила $365 млрд. Для сравнения, SAP оценивается в $364,3 млрд.

Отмечается, что компания Novo потерпела ряд неудач с момента достижения рекордного уровня капитализации в июне прошлого года, включая неутешительные результаты клинических испытаний экспериментальных методов лечения ожирения и растущую конкуренцию со стороны американского конкурента Eli Lilly & Co.

В прошлом месяце фармацевтическая компания решила заменить главного исполнительного директора Ларса Фруергаарда Йоргенсена.

Акции компании выросли на этой неделе после публикации Financial Times сообщения о том, что хедж-фонд Parvus Asset Management накапливает долю в Novo в надежде повлиять на назначение нового генерального директора фармацевтической компании.