Конгресс США заблокировал дополнительные $300 миллионов для Украины в оборонном бюджете 2026 года

Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, оставив расходы на уровне 2025 года и отказавшись выделять дополнительные $300 млн на помощь Украине.

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Подробности

Согласно проекту, оборонные расходы США в 2026 году составят $832 млрд, что соответствует бюджету текущего года. Однако существует потенциал для увеличения расходов до $1 трлн за счет неиспользованных средств, предназначенных на другие цели.

Среди других статей расходов США планируют потратить в следующем году:

$13 млрд на противоракетную оборону и космические программы, в том числе связанные с противоракетным щитом «Золотой купол».

$8,5 млрд на 69 истребителей F-35.

$36,9 млрд на судостроение, включая двух эсминцев класса «Арли Берк», которые первоначально не были включены в планы Пентагона.

В то же время, поправка к проекту оборонного бюджета, которая предусматривала увеличение помощи Украине на $300 миллионов, не получила поддержки конгрессменов и была отклонена в результате голосования.

Объяснение главы комитета

Председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям Том Коул перед голосованием предостерег, что увеличение финансирования для Украины может привести к провалу всего оборонного бюджета.

Он пояснил, что некоторые республиканцы будут выступать против такой поправки, в то время как демократы могут не поддержать оборонный бюджет из-за его консервативной политики.