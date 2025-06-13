Курс валют на 13 июня: доллар в банках подешевел на 8 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро прибавил 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, в продаже снизился на 2 копейки. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,72 грн. Евро покупают за 47,50 грн, а продают за 48,27 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,43, евро — 47,90−48,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,36−41,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,75−47,80 грн/евро.

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