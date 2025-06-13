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13 июня 2025, 10:45 Читати українською

Удары Израиля по Ирану повлекли за собой обвал мировых фондовых рынков

Фондовые рынки Азии подверглись значительному падению в пятницу, а фьючерсы на Уолл-стрит пошли вниз после военного удара Израиля по Ирану, что побудило инвесторов искать безопасные активы, в том числе золото и швейцарский франк. Об этом 13 июня сообщает Reuters, передает Минфин.

Фондовые рынки Азии подверглись значительному падению в пятницу, а фьючерсы на Уолл-стрит пошли вниз после военного удара Израиля по Ирану, что побудило инвесторов искать безопасные активы, в том числе золото и швейцарский франк.

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Реакция рынков и цены на золото

Золото выросло на 1,5%, достигнув $3 434 за унцию и приблизившись к рекордному максимуму $3 500,05, зафиксированному в апреле. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,7%, Nasdaq — на 1,8%, панъевропейский STOXX 50 — на 1,6%. В Азии Nikkei снизился на 1,3%, KOSPI — на 1,1%, Hang Seng — на 0,8%.

События и заявления сторон

Израиль ввел чрезвычайное положение, ожидая ракетно-дронового ответа от Ирана, назвав удар превентивным в борьбе с иранской ядерной программой. Иранские СМИ сообщили о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, а израильский чиновник добавил, что среди жертв, вероятно, есть начальник генштаба Ирана и ведущие ядерные ученые. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действия Израиля были «односторонними» и Вашингтон к ним не причастен.

Динамика валют и облигаций

На фоне неопределенности выросли цены на американские гособлигации — доходность 10-летних бумаг упала до месячного минимума 4,31%. Швейцарский франк прибавил 0,4%, достигнув 0,8072 за доллар, японская иена выросла на 0,3% до 143,12. Индекс доллара поднялся на 0,5% до 98,131. Евро упало на 0,4% до $1,1538, частично потеряв предыдущий рост на 0,9% до максимума с октября 2021 года, а британский фунт снизился на 0,5% до $1,3554 после пика $1,3613.

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Источник: Минфин
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