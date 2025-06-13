За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 00 1560 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 июня: 1 220 российских оккупантов, 1 танк и 72 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1001560 (+1220) человек,
- танков — 10934 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22791 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 29105 (+42) ед,
- РСЗО — 1416 (+3) ед,
- средства ПВО — 1184 (+0) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40507 (+72),
- крылатые ракеты — 3337 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51821 (+106) ед,
- специальная техника — 3914 (+0).
Источник: Минфин
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