Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на три копейки

Национальный банк Украины установил на 13 июня 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,48 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк 13 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,08 грн (на 12 июня курс был установлен на уровне 47,45 грн). Европейская валюта подорожала на 63 копейки. Это новый исторический максимум. Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля — 47,76 грн.

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