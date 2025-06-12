В Сумах разоблачили масштабную схему онлайн-мошенничества с фейковой криптобиржей

В Сумах правоохранители разоблачили IT-мошенника, который присваивал деньги под видом торговли биткоинами. Сумма нанесенного ущерба составила более 7,6 млн грн (свыше $183 000). Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

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23-летний житель Киевской области создал фейковую онлайн-платформу, имитирующую работу настоящей криптовалютной биржи.

Суть его преступной схемы заключалась в том, чтобы ввести жертв в заблуждение, будто они покупают криптовалюту, хотя на самом деле деньги просто исчезали, а биткоины оставались только на экране.

Злоумышленник использовал свои технические знания, чтобы администрировать фейковый сайт. Он имел полный контроль над всеми его функциями: мог изменять балансы аккаунтов, редактировать историю транзакций и вводить пользователей в заблуждение, создавая иллюзию реальных операций с криптовалютой.

В результате таких действий пострадал житель Сумы. Мужчина хотел приобрести BTC на сумму $60 000. Подозреваемый убедил его зарегистрировать аккаунт на фейковой бирже и сообщил, что перевел туда криптовалюту. На самом деле, никакой транзакции не произошло — все средства злоумышленник присвоил.

Более того, мошенник собирался повторить обман, он снова вышел на потерпевшего и предложил продать еще один биткоин за $100 000. Однако в этот раз его уже ждала полиция. Фигурант был задержан на месте во время передачи денег.

По результатам обыска полицейские, кроме денежных средств, изъяли у мужчины мобильный телефон и автомобиль Lexus.

Следователи Сумского районного управления полиции при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры г. Сумы сообщили злоумышленнику о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.