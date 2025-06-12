Поступления от игорного бизнеса выросли на 22,3%

За первые пять месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 8970,7 млн грн налогов. Об этом сообщил глава комитета Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев, пишет «Минфин».

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Рост поступлений

По его словам, это на 1 634,8 млн грн или 22,3% больше, чем за тот же период в прошлом году. А если сравнивать с 2021 годом — поступления выросли в 125 раз.

Гетманцев объяснил из чего состоят эти налоговые поступления:

5 965,5 млн грн — налог на прибыль;

2 154,3 млн грн — НДФЛ по выигрышам;

652,7 млн грн — военный сбор;

102,7 млн грн — НДФЛ по зарплатам;

94,7 млн грн — НДС.

«Выручки из-за РРО/ПРРО за май — 4 867 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в декабре 2024-го. Именно после введения обязательной фискализации операций в декабре количество зарегистрированных кассовых аппаратов и объемы продаж в отрасли значительно выросли», — добавил Гетманцев.