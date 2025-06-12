Германия может увеличить поддержку Украины до 9 миллиардов евро в этом году

Германия планирует значительно увеличить объемы помощи Украине в этом году. Гарантированная поддержка составляет 7 млрд евро , однако правительство Германии рассматривает возможность выделения дополнительных 1,9 млрд евро. Об этом заявил Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает «Минфин» со ссылкой на Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансирование дальнобойного оружия и позиция по Taurus

Часть этих средств будет направлена на финансирование производства украинского дальнобойного оружия, которое, как ожидается, станет доступным в ближайшее время.

В то же время, по словам Писториуса, Германия пока не рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на увеличение финансовой поддержки.

Важность обороны Украины для Европы

Министр обороны Германии подчеркнул, что оборонные усилия Украины являются ключевыми для обеспечения мира в Европе. Он подчеркнул это, учитывая усиление российских атак и нежелание России искать мирного урегулирования конфликта.