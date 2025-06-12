К закрытию межбанка курс доллара снизился на 18 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 июня: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 12 июня
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Закрытие 12 июня
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Изменения
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41,54/41,58
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41,36/41,42
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18/16
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47,86/47,90
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47,90/47,96
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4/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 47,42 грн, а продают за 48,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 48,02−48,30 грн.
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Источник: Минфин
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