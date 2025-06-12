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12 июня 2025, 18:45 Читати українською

С начала года налоговая оштрафовала продавцов электроники и техники на 228 миллионов

С начала 2025 года налоговая провела более 2 тысяч проверок розничной торговли техникой и электроникой. На нарушителей уже наложено более 228 млн грн штрафов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

С начала 2025 года налоговая провела более 2 тысяч проверок розничной торговли техникой и электроникой.
Фото: НБУ

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По его словам, налоговая проверяет как большие сети, так и онлайн-площадки.

Основные нарушения

Основные нарушения — продажа товаров без фискализации чеков, учета остатков товаров и документов, подтверждающих происхождение товара, использование специального программного обеспечения, формирующего поддельные чеки.

«Во время большинства фактических проверок осуществляли хронометраж хозяйственных операций. При этом выручки на торговых объектах росли в разы», — отметил Кравченко.

По его словам, в одной небольшой известной сети электроники налоговики раскрыли схему уклонения от уплаты налогов.

«В прошлом году для ведения деятельности сеть измельчили на ФОП. Налоговики обнаружили 25 субъектов хозяйствования-плательщиков единого налога 2 группы. В 2024 году уже проводили 35 фактических проверок, наложили более 300 тыс. грн штрафов», — сообщил глава ГНС.

По результатам исследований материалы переданы в БЭБ. Согласно имеющимся данным, по указанным фактам БЭБ начато уголовное производство по признакам уголовных правонарушений.

По оперативной информации в 2025 году эта сеть, приобретенная владельцами большей сети магазинов электроники (недавно она также была разоблачена на уклонении от уплаты налогов). С мая 2025 хозяйственные объекты перерегистрируются на юридическое лицо.

На сегодняшний день продолжается 14 фактических проверок.

«Уже фиксируем продажу товаров без чеков, учета и документов. Сеть будет оштрафована», — добавил Кравченко.

Кроме того, в Киеве обнаружили предпринимателя, который также продает электронику без РРО/ПРРО в магазине техники и через Интернет-магазин также без надлежащего учета товара.

В Ровенской области — в одном из магазинов известной сети магазинов техники также зафиксирована продажа бытовой техники без надлежащего учета товара.

«Но штрафы — это не основная цель. Задача — максимально вывести рынок из тени. Чтобы все его участники работали в равных условиях и платили причитающиеся налоги», — подчеркнул Кравченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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