Правительство приняло постановление с требованиями к цифровым кошелькам в Украине

Кабмин утвердил постановление, открывающее путь к использованию цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине. Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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Подробности

Цифровой кошелек — это приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн — просто, удобно и безопасно.

Подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту или пользоваться электронным рецептом — услуги, доступные как в Украине, так и за рубежом.

Принятое постановление определяет требования к таким кошелькам — как украинским, так и европейским — и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть, с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.

Это второй шаг по внедрению цифрового кошелька по европейской модели. Впереди тестирование, техническая интеграция и запуск.

Вместе строим цифровую Европу, где украинцы будут пользоваться Дией в ЕС, а европейцы своими кошельками в Украине.