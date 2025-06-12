ЕС вводит новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из россии и Беларуси

Совет Европейского Союза принял решение о введении новых тарифов на сельскохозяйственную продукцию и определенные виды удобрений, поступающих из россии и Беларуси. Эти товары раньше не подпадали под дополнительные пошлины. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Совета Е С .

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Цели и детали новых ограничений

Основной целью этих мер является уменьшение зависимости стран ЕС от импорта российских и белорусских товаров, а также сокращение доходов в бюджет россии, что ограничит ее возможности финансировать войну против Украины. Ожидается, что это будет стимулировать внутреннее производство в Евросоюзе.

Введение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, с переходным периодом в три года, чтобы обеспечить стабильность на рынке и защитить европейских производителей.

«Соблюдение этих тарифов будет тщательно контролироваться, чтобы гарантировать защиту европейской индустрии удобрений и сельскохозяйственных производителей», — говорится в сообщении.

Сроки и охват

Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2025 года. После этого изменения будут распространяться уже на всю сельскохозяйственную продукцию из россии.

В 2023 году категории сельскохозяйственной продукции, теперь подпадающие под новые пошлины, составляли около 15% от общего объема аграрного импорта из рф в ЕС. Что касается удобрений, то в 2023 году новые тарифы охватили 25% импорта из россии в этой сфере, что составляло около 3,6 миллиона тонн стоимостью 1,28 млрд евро.