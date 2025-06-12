Крупные российские компании стремительно теряют активы за границей — разведка

Десятки ведущих российских компаний, среди которых «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл», «ВТБ», «Ростех» и «Росатом», потеряли ключевые активы за рубежом. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Отмечается, что это происходит под давлением международных санкций, национализаций и разрыва партнерских отношений, что крайне негативно отражается на наполнении российского бюджета из-за сокращения валютных поступлений.

Самые резонансные случаи и вытеснения с рынков

Среди наиболее громких случаев — потеря контроля над энергетическими проектами, аннулирование банковских лицензий, а также вынужденный выход из крупных инфраструктурных и оборонных контрактов.

К этому списку присоединилась компания «Алроса», крупнейший в мире производитель алмазов. Ее полностью вытеснили из ангольского алмазного месторождения «Катока», что явилось очередным шагом к устранению России с глобального рынка драгоценных камней.

Финансовые трудности «Алросы»

На фоне стремительного падения выручки (на 42% в первом квартале этого года), накопления нереализованной продукции на $1,3 млрд и потери индийского рынка сбыта, «Алроса» вынуждена сокращать персонал, останавливать проекты и отказываться от дивидендов.

2024 год компания закончила с ростом чистого долга до $1,14 млрд и худшими финансовыми показателями за последнее десятилетие.