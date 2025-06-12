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12 июня 2025, 13:32 Читати українською

США могут оказаться под угрозой дефолта уже этим летом — Бессент

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в середине или конце лета. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в середине или конце лета.
Фото: pixabay.com

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На вопрос о вероятном времени, когда США исчерпают средства для уплаты счетов по государственному долгу, уже превышающему $36,9 трлн, Бессент ответил, что ожидает этого в середине или конце лета.

Он подчеркнул, что так называемая «дата Х» — это «подвижная цель», которая может изменяться.

Агентство отмечает, что лето технически длится с 20 июня по 22 сентября.

Накануне Бюджетное управление Конгресса также обнародовало свой прогноз, согласно которому США могут исчерпать полномочия по заимствованиям уже в середине августа.

Ранее Бессент уверял, что дефолт американской экономики невозможен.

Угроза финансового кризиса

Министр финансов США также отметил, что в случае непринятия налогового законопроекта президента США Дональда Трампа Америка может столкнуться с самым большим финансовым кризисом с 2008 года.

По его словам, если вопрос с лимитом государственного долга не будет решен, это станет самым тяжелым ударом за последние 15 лет.

Кроме этого, Бессент уточнил, что нынешняя администрация страны стремится снизить уровень дефицита до менее 4% к концу президентского срока Трампа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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