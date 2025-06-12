Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в середине или конце лета. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.
США могут оказаться под угрозой дефолта уже этим летом — Бессент
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На вопрос о вероятном времени, когда США исчерпают средства для уплаты счетов по государственному долгу, уже превышающему $36,9 трлн, Бессент ответил, что ожидает этого в середине или конце лета.
Он подчеркнул, что так называемая «дата Х» — это «подвижная цель», которая может изменяться.
Агентство отмечает, что лето технически длится с 20 июня по 22 сентября.
Накануне Бюджетное управление Конгресса также обнародовало свой прогноз, согласно которому США могут исчерпать полномочия по заимствованиям уже в середине августа.
Ранее Бессент уверял, что дефолт американской экономики невозможен.
Угроза финансового кризиса
Министр финансов США также отметил, что в случае непринятия налогового законопроекта президента США Дональда Трампа Америка может столкнуться с самым большим финансовым кризисом с 2008 года.
По его словам, если вопрос с лимитом государственного долга не будет решен, это станет самым тяжелым ударом за последние 15 лет.
Кроме этого, Бессент уточнил, что нынешняя администрация страны стремится снизить уровень дефицита до менее 4% к концу президентского срока Трампа.
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