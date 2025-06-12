В среду, 11 июня, Кабинет Министров Украины утвердил план подготовки Украины к новому отопительному сезону. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Кабмин утвердил план подготовки к зиме
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В частности, план предусматривает ремонты в энергетике, подготовку домов, больниц, школ и теплосетей. Также будут созданы запасы топлива и необходимых материалов.
Весь контроль выполнения плана лежит на центральной и местной власти.
План подготовки был разработан для обеспечения тепла в домах, бесперебойной работы больниц и повышения энергобезопасности страны этой зимой.
Источник: Минфин
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