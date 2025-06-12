Кабмин утвердил план подготовки к зиме

В среду, 11 июня, Кабинет Министров Украины утвердил план подготовки Украины к новому отопительному сезону. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, план предусматривает ремонты в энергетике, подготовку домов, больниц, школ и теплосетей. Также будут созданы запасы топлива и необходимых материалов.

Весь контроль выполнения плана лежит на центральной и местной власти.

План подготовки был разработан для обеспечения тепла в домах, бесперебойной работы больниц и повышения энергобезопасности страны этой зимой.