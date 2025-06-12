ЕС может ввести санкции против двух китайских банков через помощь рф обходить ограничения

Европейский Союз выдвинул предложение ввести санкции против двух небольших китайских банков. Их подозревают в помощи России обходить действующие торговые ограничения, введенные ЕС. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно проекту санкций, базирующимся в ЕС финансовым учреждениям будет запрещено осуществлять какие-либо транзакции с этими двумя региональными китайскими банками, расположенными вблизи границы Китая с россией. При этом Bloomberg не называет банки, поскольку меры еще не опубликованы.

Банки будут добавлены в список финансовых учреждений, помогавших Москве тем, что «обрабатывали транзакции или предоставляли экспортное финансирование для торговых операций» в обход санкций ЕС, говорится в одном из документов.

Некоторые банки из этого списка также предоставляли «услуги с криптоактивами», что помогало России уклоняться от санкций.

Западные страны неоднократно критиковали Китай за его тесные связи с рф, полагая, что китайские компании поставляют Москве запрещенные детали и технологии, необходимые для производства оружия, в свою очередь, неоднократно отрицал помощь россии в ведении войны.