Курс валют на 12 июня: евро в банках прибавил 32 копейки

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 4 копейки, а в продаже 5 копеек. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 32 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавил 10 копеек в покупке и 16 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,29−41,80 грн. Евро покупают за 47,32 грн, а продают за 48,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,39−41,45, евро — 47,75−48,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,54−41,58 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,86−47,90 грн/евро.

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