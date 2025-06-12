За январь — май 2025 поступления в местные бюджеты выросли на 18,4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Об этом сообщил Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, пишет «Минфин».
Поступления в местные бюджеты выросли на 18,4% — ГНС
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Уплата налогов
«Местные бюджеты Украины демонстрируют устойчивую положительную динамику. В общей сложности поступило за январь — май почти 201 млрд гривен», — отметил Глава ГНС.
По его словам, основные источники наполнения:
- налог на доходы физических лиц — 112,1 млрд грн (+20,2% к показателю прошлого года);
- единый налог — 35,4 млрд грн (+13,5%);
- налог на прибыль предприятий — 17,7 млрд грн (+21,1%);
- налог на имущество — 22,4 млрд грн (+14,8%);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — более 1 млрд грн (+64,7%);
- туристический сбор — 132 млн грн (+33,8%);
- экологический налог — 749,8 млн грн (+3,9%).
Источник: Минфин
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