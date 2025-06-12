В Украине вырос спрос на гибридные автомобили: самые популярные модели мая

В мае автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Укравтопром».

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Рынок гибридных авто

Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 55% в прошлом.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (439 ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (91 ед.). Третий по популярности — Audi Q8 (79 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (101 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (65 ед.) и Ford Fusion US (59 ед.).