В Украине вырос спрос на гибридные автомобили: самые популярные модели мая

В мае автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Укравтопром».
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Рынок гибридных авто
Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 55% в прошлом.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (439 ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (91 ед.). Третий по популярности — Audi Q8 (79 ед.)
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (101 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (65 ед.) и Ford Fusion US (59 ед.).
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Источник: Минфин
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