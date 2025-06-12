За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 000 340 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 июня: 1140 российских оккупантов, 6 танков и 138 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1000340 (+1140) человек,
- танков — 10933 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 22786 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 29063 (+47) ед,
- РСЗО — 1413 (+0) ед,
- средства ПВО — 1184 (+1) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40435 (+138),
- крылатые ракеты — 3337 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51715 (+136) ед,
- специальная техника — 3914 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии