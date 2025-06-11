К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 28 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 июня: евро выросло на межбанке
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Открытие 11 июня
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Закрытие 11 июня
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Изменения
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41,51/41,57
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41,54/41,58
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3/1
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47,37/47,42
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47,65/47,68
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28/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,75 грн. Евро покупают за 47,25 грн., а продают за 47,73 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 47,65−47,84 грн.
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Источник: Минфин
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