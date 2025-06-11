Экономика КНР начала 2025 год с обнадеживающих результатов. Рост ВВП в Q1 составил 5,4 % в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков. Основным драйвером выступил экспорт, особенно в технологическом секторе: поставки чипов, телекоммуникационного оборудования и солнечных панелей выросли в преддверии возможных новых торговых барьеров. Существенный вклад внесли также транспортно-логистические услуги и IT-сфера, демонстрируя двузначные темпы роста.

Однако, как отмечают в брокерской компании XFINE, внутренние вызовы никуда не исчезли. Рынок недвижимости продолжает оставаться под давлением: инвестиции в строительство жилья снизились почти на 10 %, и ряд крупнейших застройщиков, включая Evergrande и Country Garden, все еще не вышли из зоны высокой долговой нагрузки. Несмотря на отдельные стабилизационные меры, рынок жилой недвижимости остается слабым, что тормозит восстановление потребительского доверия.

Китайское правительство сохранило целевой ориентир роста ВВП на уровне 5 %, однако многие международные эксперты более сдержанны в своих оценках. Moody’s понизило прогноз до 3,8%, указывая на слабый внутренний спрос и сохраняющееся напряжение в торговых отношениях с США. Всемирный банк дает более умеренную оценку — около 4,5 %, но также подчeркивает риски, связанные с демографическим старением, высокой молодeжной безработицей и ограниченным ростом потребления.

Как отмечают в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), Китаю удалось избежать резкого падения благодаря активному государственному стимулированию и мягкой денежно-кредитной политике. Были снижены нормы обязательных резервов для банков, увеличены вложения в инфраструктуру и поддержку высокотехнологичных отраслей. Одновременно власти продвигают долгосрочную стратегию «Made in China 2025», акцентируя внимание на локализации производства в сфере полупроводников, биотехнологий и зелeной энергетики.

Внешнеэкономическая ситуация остаeтся сложной, но есть признаки стабилизации. Как пишет Reuters, недавние контакты между Белым Домом и Пекином позволили достичь частичного согласия по ряду тарифных вопросов, включая экспорт стратегически важных материалов. Это снизило накал напряжeнности на рынках и дало позитивный импульс ожиданиям во втором полугодии.

Курс юаня также отреагировал умеренным укреплением. На 11 июня 2025 года USD/CNY держится вблизи отметки 7,1880. Как оценивают аналитики JPMorgan, в условиях снижения внешнеторговых рисков и на фоне процессов глобальной дедолларизации юань способен укрепиться до 7,10−7,15 к концу года. В то же время некоторые банки, включая UBS, прогнозируют ослабление китайской валюты до 7,50, учитывая риски замедления экономики КНР и нестабильность мирового спроса. При этом важно понимать различие между оншорным и офшорным сегментами юаня. Так, офшорный юань (CNH), торгуемый за пределами материкового Китая, отличается большей гибкостью и ликвидностью. Именно в этом сегменте работают крупные международные участники.

Брокерская компания XFINE также предлагает своим клиентам проведение сделок именно с офшорным юанем. В ее арсенале такие популярные валютные пары, как USD/CNH (доллар / юань), EUR/CNH (евро / юань) и CNH/JPY (юань / японская иена). Напомним, CNH — это аббревиатура, обозначающая офшорный юань, впервые появившийся на Гонконгской бирже в 2010 году. Буква «H» символизирует Гонконг (Hong Kong), отражая специфику обращения этой валюты вне юрисдикции континентального Китая.

Дальнейшая динамика курса будет зависеть от политики Народного банка Китая, который продолжает соблюдать принцип «управляемой гибкости», сохраняя баланс между экспортной конкурентоспособностью и стабильностью валютного рынка. Deutsche Bank подчeркивает, что основной пик неопределeнности уже пройден, а юань получает поддержку не только со стороны монетарных властей, но и за счeт постепенного восстановления инвесторского интереса к китайским активам.

В целом, делают вывод в XFINE, экономика Китая демонстрирует признаки устойчивости, несмотря на внутренние и внешние вызовы. Экспорт, технологические инициативы и грамотная макроэкономическая политика остаются ключевыми точками опоры. Юань же, в том числе в офшорном сегменте, показывает способность адаптироваться к изменениям глобального фона, сохраняя потенциал к постепенному укреплению в среднесрочной перспективе.

Специалисты рекомендуют инвесторам внимательно следить за итогами торговых переговоров, мерами по поддержке рынка недвижимости и продвижением проектов в сфере высоких технологий. Именно эти факторы в ближайшие месяцы станут ключевыми для более точной оценки перспектив юаня и всей китайской экономики в целом.

Аналитический отдел XFINE