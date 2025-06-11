Экономика Китая: текущее состояние и перспективы юаня

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2025, 18:30 Читати українською

Экономика Китая: текущее состояние и перспективы юаня

Экономика КНР начала 2025 год с обнадеживающих результатов. Рост ВВП в Q1 составил 5,4 % в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков. Основным драйвером выступил экспорт, особенно в технологическом секторе: поставки чипов, телекоммуникационного оборудования и солнечных панелей выросли в преддверии возможных новых торговых барьеров. Существенный вклад внесли также транспортно-логистические услуги и IT-сфера, демонстрируя двузначные темпы роста.

Экономика КНР начала 2025 год с обнадеживающих результатов.

Однако, как отмечают в брокерской компании XFINE, внутренние вызовы никуда не исчезли. Рынок недвижимости продолжает оставаться под давлением: инвестиции в строительство жилья снизились почти на 10 %, и ряд крупнейших застройщиков, включая Evergrande и Country Garden, все еще не вышли из зоны высокой долговой нагрузки. Несмотря на отдельные стабилизационные меры, рынок жилой недвижимости остается слабым, что тормозит восстановление потребительского доверия.

Китайское правительство сохранило целевой ориентир роста ВВП на уровне 5 %, однако многие международные эксперты более сдержанны в своих оценках. Moody’s понизило прогноз до 3,8%, указывая на слабый внутренний спрос и сохраняющееся напряжение в торговых отношениях с США. Всемирный банк дает более умеренную оценку — около 4,5 %, но также подчeркивает риски, связанные с демографическим старением, высокой молодeжной безработицей и ограниченным ростом потребления.

Как отмечают в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), Китаю удалось избежать резкого падения благодаря активному государственному стимулированию и мягкой денежно-кредитной политике. Были снижены нормы обязательных резервов для банков, увеличены вложения в инфраструктуру и поддержку высокотехнологичных отраслей. Одновременно власти продвигают долгосрочную стратегию «Made in China 2025», акцентируя внимание на локализации производства в сфере полупроводников, биотехнологий и зелeной энергетики.

Внешнеэкономическая ситуация остаeтся сложной, но есть признаки стабилизации. Как пишет Reuters, недавние контакты между Белым Домом и Пекином позволили достичь частичного согласия по ряду тарифных вопросов, включая экспорт стратегически важных материалов. Это снизило накал напряжeнности на рынках и дало позитивный импульс ожиданиям во втором полугодии.

Курс юаня также отреагировал умеренным укреплением. На 11 июня 2025 года USD/CNY держится вблизи отметки 7,1880. Как оценивают аналитики JPMorgan, в условиях снижения внешнеторговых рисков и на фоне процессов глобальной дедолларизации юань способен укрепиться до 7,10−7,15 к концу года. В то же время некоторые банки, включая UBS, прогнозируют ослабление китайской валюты до 7,50, учитывая риски замедления экономики КНР и нестабильность мирового спроса. При этом важно понимать различие между оншорным и офшорным сегментами юаня. Так, офшорный юань (CNH), торгуемый за пределами материкового Китая, отличается большей гибкостью и ликвидностью. Именно в этом сегменте работают крупные международные участники.

Брокерская компания XFINE также предлагает своим клиентам проведение сделок именно с офшорным юанем. В ее арсенале такие популярные валютные пары, как USD/CNH (доллар / юань), EUR/CNH (евро / юань) и CNH/JPY (юань / японская иена). Напомним, CNH — это аббревиатура, обозначающая офшорный юань, впервые появившийся на Гонконгской бирже в 2010 году. Буква «H» символизирует Гонконг (Hong Kong), отражая специфику обращения этой валюты вне юрисдикции континентального Китая.

Дальнейшая динамика курса будет зависеть от политики Народного банка Китая, который продолжает соблюдать принцип «управляемой гибкости», сохраняя баланс между экспортной конкурентоспособностью и стабильностью валютного рынка. Deutsche Bank подчeркивает, что основной пик неопределeнности уже пройден, а юань получает поддержку не только со стороны монетарных властей, но и за счeт постепенного восстановления инвесторского интереса к китайским активам.

В целом, делают вывод в XFINE, экономика Китая демонстрирует признаки устойчивости, несмотря на внутренние и внешние вызовы. Экспорт, технологические инициативы и грамотная макроэкономическая политика остаются ключевыми точками опоры. Юань же, в том числе в офшорном сегменте, показывает способность адаптироваться к изменениям глобального фона, сохраняя потенциал к постепенному укреплению в среднесрочной перспективе.

Специалисты рекомендуют инвесторам внимательно следить за итогами торговых переговоров, мерами по поддержке рынка недвижимости и продвижением проектов в сфере высоких технологий. Именно эти факторы в ближайшие месяцы станут ключевыми для более точной оценки перспектив юаня и всей китайской экономики в целом.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами