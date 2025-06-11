Инфляция в США ускорилась не так, как ожидалось. Доллар упал

Индекс доллара США снизился до 98,7, приблизившись к трехлетнему минимуму в 98,0, зафиксированному в последний раз в апреле, из-за слабых данных об инфляции, которые сдержали рыночные настроения. Об этом 11 июня сообщает TE, передает Минфин.

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Динамика инфляции в США

В мае годовые темпы роста потребительских цен в США составили 2,4%, что превышает показатель апреля на уровне 2,3%, но ниже рыночного консенсуса в 2,5%. Цены на энергоносители за год снизились на 3,5%, в то время как стоимость продуктов питания выросла на 2,9%. Ядерная инфляция, не учитывающая цены на продукты и энергоносители, осталась на уровне 2,8%, что несколько ниже прогнозируемых 2,9%.

Влияние на политику и торговые новости

Хотя данные оказались слабее ожиданий, инфляция все еще превышает целевые 2,0% Федеральной резервной системы, что поддерживает мнение о медленном снижении ставок, даже несмотря на давление со стороны президента Трампа.