Спрос на велосипеды растет: в Украину импортировали более 220 тысяч двухколесных с начала года

С началом теплого сезона в Украине наблюдается значительный рост импорта велосипедов. За первые пять месяцев 2025 года в Украину ввезли 223,4 тысячи велосипедов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.