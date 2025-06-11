С началом теплого сезона в Украине наблюдается значительный рост импорта велосипедов. За первые пять месяцев 2025 года в Украину ввезли 223,4 тысячи велосипедов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Спрос на велосипеды растет: в Украину импортировали более 220 тысяч двухколесных с начала года
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Общая стоимость импортируемых велосипедов составила около $12 млн. Таможенное оформление этих товаров принесло в государственный бюджет 158,7 млн. гривен.
Основной страной-поставщиком велосипедов остается Китай, откуда поступило 98,7% общего объема импорта.
«В этом году рост демонстрирует не просто сезонную тенденцию, а повышенный интерес украинцев к экологическому транспорту», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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