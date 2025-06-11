Рынок азартных игр в мире достигнет $619 миллиардов в 2025 году

Прогнозы показывают, что глобальный рынок азартных игр вырастет до $618,69 миллиарда в 2025 году по сравнению с $572,55 миллиарда в 2024 году, демонстрируя среднегодовой темп прироста на уровне 8,1%. Об этом пишет Oboz.ua со ссылкой на отчет The Business Research Company.

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Перспективы

Эксперты прогнозируют, что к 2029 году объем рынка достигнет 754,78 миллиарда долларов с годовых темпов роста 5,1%. Основными факторами такого развития называют легализацию игорного бизнеса, урбанизацию, активное использование социальных сетей и рост населения в отдельных регионах. Также растет доля женщин среди игроков, набирающих популярность ставки на киберспорт и новые онлайн-форматы гемблинга.

Технологические тренды и региональные особенности

Среди ключевых направлений на ближайшие годы выделяют инвестиции в азартные игры с технологиями дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), расширение live-казино с живыми дилерами, развитие мобильного гемблинга, внедрение криптовалют для прозрачных транзакций, создание брендированных слотов и запуск приложений для умных часов. Лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, тогда как быстрый рост прогнозируют в Восточной Европе, что влияет и на рынок Украины.

Влияние на украинскую индустрию

Директор Casino.ua Александр Бабенко отметил: «Мы ожидаем дальнейшего роста спроса на live-игры и персонализированный опыт игроков. Компании, инвестирующие в технологии и безопасность, имеют все шансы стать лидерами нового этапа развития индустрии».