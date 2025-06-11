Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия

Украина привлечет около 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства. Об этом сообщил в среду, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет « Минфин ».

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По его словам, на эти средства планируется приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усугубит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага.

В этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. Речь идет о 350 млн. фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.

Благодарим наших британских партнеров за чрезвычайную поддержку, которая помогает нам приблизить справедливый мир.