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11 июня 2025, 17:44 Читати українською

Криптобиржа Bullish подала конфиденциальную заявку на IPO в США

Криптовалютная биржа Bullish подала конфиденциальную заявку на первичное размещение акций в США, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Криптовалютная биржа Bullish подала конфиденциальную заявку на первичное размещение акций в США, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиТакой тип подачи заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяет компаниям готовиться к выходу на биржу, не раскрывая финансовые показатели до того момента, как размещение станет более вероятным, поясняет FT.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Такой тип подачи заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяет компаниям готовиться к выходу на биржу, не раскрывая финансовые показатели до того момента, как размещение станет более вероятным, поясняет FT.

Объем IPO и его возможные сроки пока не называются. Сама Bullish отказалась от комментариев, Jefferies, который выступает ведущим организатором сделки, также не стал ее комментировать.

Среди тех, кто поддерживает Bullish, — инвестор и сооснователь PayPal Питер Тиль, указывает FT. Сама площадка называет себя криптобиржей на базе блокчейна, а ее гендиректор Том Фарли возглавлял Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2014—2018 годах.

В 2021 году Bullish пыталась выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, но сделка сорвалась на фоне падения фондового рынка из-за роста процентных ставок в США.

Теперь Bullish попытается выйти на биржу снова на фоне сильного спроса инвесторов на криптоактивы. Президент США Дональд Трамп активно поддерживал криптовалюты в ходе предвыборной кампании, и его администрация пообещала принять ряд благоприятных для отрасли мер и смягчить регулирование.

Благосклонность Трампа к индустрии привела к росту стоимости биткоина выше $100 000 и волне размещений, связанных с криптоактивами, на американском рынке.

В начале июня свое IPO провела Circle Internet Group, эмитент стейблкоина USDC. Размещение привлекло более $1 млрд, а котировки в первый же день торгов взлетели на 168%.

Криптобиржа Gemini подала конфиденциальную заявку на размещение в пятницу, 6 июня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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