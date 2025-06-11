Украина ожидает пройти летний период без дефицита электроэнергии, если не будет новых повреждений энергетических объектов в результате обстрелов. Об этом заявил и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт во время Energy day 2025, сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Украина пройдет лето без дефицита электроэнергии при отсутствии новых обстрелов — Укрэнерго
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По словам Брехта, ситуация в энергосистеме Украины находится под контролем. Страна почти полностью покрывает свои потребности в потреблении электроэнергии, а также осуществляет коммерческий импорт и экспорт.
Глава Укрэнерго выразил уверенность в способности страны должным образом подготовиться к осенне-зимнему периоду.
Источник: Минфин
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