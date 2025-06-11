Украина пройдет лето без дефицита электроэнергии при отсутствии новых обстрелов — Укрэнерго

Украина ожидает пройти летний период без дефицита электроэнергии, если не будет новых повреждений энергетических объектов в результате обстрелов. Об этом заявил и.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт во время Energy day 2025, сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.