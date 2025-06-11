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11 июня 2025, 16:17 Читати українською

Апелляционный суд поддержал право Трампа применять глобальные пошлины

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от федерального апелляционного суда продолжать введение глобальных пошлин, а слушание дела об их блокировании назначено на 31 июля. Об этом 11 июня сообщает Bloomberg, передает Минфин.

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от федерального апелляционного суда продолжать введение глобальных пошлин, а слушание дела об их блокировании назначено на 31 июля.

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Решение суда и его контекст

Во вторник федеральный апелляционный суд США принял решение, продлившее временную отсрочку, введенную ранее, поддержав администрацию в обжаловании вердикта суда низшей инстанции с мая, признавшего большинство тарифов незаконными. Как отмечается, «Федеральный апелляционный суд постановил, что Дональд Трамп может продолжать вводить свои глобальные тарифы, что стало победой для президента в одной из его ключевых экономических политик».

Аргументы сторон

Министерство юстиции аргументировало, что обеспокоенность американских чиновников относительно текущих торговых переговоров превосходит экономический ущерб, о котором заявляли малые предприятия, подавшие иск. В понедельник ведомство обратилось в суд с просьбой продлить временную паузу, утверждая, что решение суда низшей инстанции от 28 мая помешало способности президента проводить внешнюю политику.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zephyr
zephyr
11 июня 2025, 16:23
#
Delulu MAGgots need to learn something about the economics the hard way, sometimes- even fisting.
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