Апелляционный суд поддержал право Трампа применять глобальные пошлины

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от федерального апелляционного суда продолжать введение глобальных пошлин, а слушание дела об их блокировании назначено на 31 июля. Об этом 11 июня сообщает Bloomberg, передает Минфин.

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Решение суда и его контекст

Во вторник федеральный апелляционный суд США принял решение, продлившее временную отсрочку, введенную ранее, поддержав администрацию в обжаловании вердикта суда низшей инстанции с мая, признавшего большинство тарифов незаконными. Как отмечается, «Федеральный апелляционный суд постановил, что Дональд Трамп может продолжать вводить свои глобальные тарифы, что стало победой для президента в одной из его ключевых экономических политик».

Аргументы сторон

Министерство юстиции аргументировало, что обеспокоенность американских чиновников относительно текущих торговых переговоров превосходит экономический ущерб, о котором заявляли малые предприятия, подавшие иск. В понедельник ведомство обратилось в суд с просьбой продлить временную паузу, утверждая, что решение суда низшей инстанции от 28 мая помешало способности президента проводить внешнюю политику.