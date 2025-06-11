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11 июня 2025, 16:35 Читати українською

Цена от $8 300 и запас хода до 405 км: Chery представила электрокар QQ Domi в Китае (фото)

Компания Chery официально представила свой новый электрический городской автомобиль QQ Domi на китайском рынке. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на CarNewsChina.

Компания Chery официально представила свой новый электрический городской автомобиль QQ Domi на китайском рынке.
Фото: Chery

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Этот компактный пятидверный пятиместный микроэлектромобиль доступен в двух конфигурациях с запасом хода по циклу CLTC 305 км и 405 км в зависимости от батареи. Цены на QQ Domi колеблются от 59 900 до 69 900 юаней ($8 300 — $9 700).

Особенности дизайна и технические характеристики

QQ Domi имеет молодежный дизайн с округлыми контурами, светодиодными фарами и скрытыми дверными ручками. Переключатель передач расположен на рулевой колонке, освобождающей пространство на центральной консоли.

Внутри автомобиль оснащен 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовым центральным сенсорным экраном, что обеспечивает практические технологические функции.

Китайский электромобиль Chery QQ Domi оснащен двигателем мощностью 54 л. и может разгоняться до 100 км/ч. На выбор предлагаются LFP-батареи емкостью 28,5 кВт·ч (запас хода 305 км) и 39,3 кВт·ч (запас хода 405 км). Обе модели поддерживают быструю зарядку, при этом зарядка от 30 до 80% возможна примерно за 30 минут.

Базовая комплектация автомобиля включает в себя бесключевой доступ, кондиционер и голосовое управление. В то же время, топовая версия дополнительно оснащена панорамной крышей и камерами кругового обзора.

Размеры

  • длина — 3 720 мм;
  • ширина — 1 700 мм;
  • высота — 1 608 мм;
  • колесная база — 2 520 мм.

Конкуренция

Новый QQ Domi будет конкурировать с такими электромобилями, как BYD Seagull и Leapmotor T03, что поможет Chery усилить свои позиции на быстро растущем китайском рынке малых электрокаров.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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