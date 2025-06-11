Цена от $8 300 и запас хода до 405 км: Chery представила электрокар QQ Domi в Китае (фото)

Компания Chery официально представила свой новый электрический городской автомобиль QQ Domi на китайском рынке. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на CarNewsChina.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот компактный пятидверный пятиместный микроэлектромобиль доступен в двух конфигурациях с запасом хода по циклу CLTC 305 км и 405 км в зависимости от батареи. Цены на QQ Domi колеблются от 59 900 до 69 900 юаней ($8 300 — $9 700).

Особенности дизайна и технические характеристики

QQ Domi имеет молодежный дизайн с округлыми контурами, светодиодными фарами и скрытыми дверными ручками. Переключатель передач расположен на рулевой колонке, освобождающей пространство на центральной консоли.

Внутри автомобиль оснащен 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовым центральным сенсорным экраном, что обеспечивает практические технологические функции.

Китайский электромобиль Chery QQ Domi оснащен двигателем мощностью 54 л. и может разгоняться до 100 км/ч. На выбор предлагаются LFP-батареи емкостью 28,5 кВт·ч (запас хода 305 км) и 39,3 кВт·ч (запас хода 405 км). Обе модели поддерживают быструю зарядку, при этом зарядка от 30 до 80% возможна примерно за 30 минут.

Базовая комплектация автомобиля включает в себя бесключевой доступ, кондиционер и голосовое управление. В то же время, топовая версия дополнительно оснащена панорамной крышей и камерами кругового обзора.

Размеры

длина — 3 720 мм;

ширина — 1 700 мм;

высота — 1 608 мм;

колесная база — 2 520 мм.

Конкуренция

Новый QQ Domi будет конкурировать с такими электромобилями, как BYD Seagull и Leapmotor T03, что поможет Chery усилить свои позиции на быстро растущем китайском рынке малых электрокаров.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями