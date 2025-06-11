Выплаты от ООН в Украине для уязвимых категорий граждан будут продолжаться до июля

Более 315 тысяч украинцев из уязвимых категорий продолжат получать дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН до конца июля, о чем сообщила пресс-служба организации в Facebook, передает Минфин.

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Кто получает поддержку и как она предоставляется

Программа, реализуемая совместно с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом, охватывает пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью. Ежемесячно на эти выплаты направляется около 216 миллионов гривен. ВПП ООН доплачивает разницу до 3250 гривен между уже получаемой социальной выплатой, а подача заявок не требуется — средства будут поступать автоматически на банковские карты или через «Укрпочту».

Детали программы

В сообщении отмечается: «Дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля! Всемирная продовольственная программа вместе с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины продолжают поддерживать пенсионеров и людей с инвалидностью».