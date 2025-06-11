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11 июня 2025, 15:55 Читати українською

Выплаты от ООН в Украине для уязвимых категорий граждан будут продолжаться до июля

Более 315 тысяч украинцев из уязвимых категорий продолжат получать дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН до конца июля, о чем сообщила пресс-служба организации в Facebook, передает Минфин.

Более 315 тысяч украинцев из уязвимых категорий продолжат получать дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН до конца июля, о чем сообщила пресс-служба организации в Facebook, передает Минфин.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКто получает поддержку и как она предоставляетсяПрограмма, реализуемая совместно с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом, охватывает пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получает поддержку и как она предоставляется

Программа, реализуемая совместно с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом, охватывает пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью. Ежемесячно на эти выплаты направляется около 216 миллионов гривен. ВПП ООН доплачивает разницу до 3250 гривен между уже получаемой социальной выплатой, а подача заявок не требуется — средства будут поступать автоматически на банковские карты или через «Укрпочту».

Детали программы

В сообщении отмечается: «Дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены до конца июля! Всемирная продовольственная программа вместе с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины продолжают поддерживать пенсионеров и людей с инвалидностью».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Hennady
Hennady
11 июня 2025, 16:16
#
Це та виплата, якою спамлять по усіх групах у вайбері і тг з фейковими шахрайськими посиланнями?
якщо ні, то:
«Програма, реалізована спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, охоплює пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей із інвалідністю. Щомісяця на ці виплати спрямовується близько 216 мільйонів гривень. ВПП ООН доплачує різницю до 3250 гривень між уже отримуваною соціальною виплатою, а подання заявок не потрібно — кошти надходитимуть автоматично на банківські картки або через „Укрпошту“.»
Є кілька знайомих із інвалідністю, не пенсіонерів, у них «соціальна виплата» по інвалідності менше 3250 — їм нічого не доплачують.
Є знайомі пенсіонери із інвалідністю, у них пенсія + виплата по інвалідності, пенсія більша 3250, виплата менша 3250 — їм теж нічого не доплачують.
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